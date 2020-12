El jugador Mostafa Hatem, expulsado del tenis por tres años

Tenis

Lunes 21| 12:21 pm





El tenista egipcio Mostafa Hatem ha sido expulsado de este deporte durante tres años, tras una investigación de la Unidad de Integridad del Tenis (TIU, por sus siglas en inglés) y sancionado con 3.000 dólares de multa.



Hatem admitió dos infracciones de las normas del Programa de lucha contra la corrupción en el tenis (TACP), y se le acusa de no haber informado cuando fue tanteado para dejarse vencer en un partido a cambio de una cantidad económica.



El jugador estaba inactivo y sin clasificación. Debido a que ha admitido que había violado el código de conducta se le ha reducido la sanción.



No obstante, no podrá volver a pisar un recinto de tenis hasta el 8 de octubre de 2022. EFE.