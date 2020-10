Djokovic no le para a perder contra la raqueta 42 del ATP

Tenis

Redacción deportes. El serbio Novak Djokovic restó trascendencia a la clara derrota que sufrió ante el italiano Lorenzo Sonego, 42 en el ránking ATP, en el torneo de Viena (6-2 y 6-1), y dijo que su objetivo era asegurar el número uno al final de año y lo logró tras ganar en octavos de final al croata Borna Coric.



"Vine aquí con la intención de tratar de ganar más puntos y asegurarme el número uno al final de año. Lo he hecho, así que sigo adelante", dijo tras el encuentro el tenista serbio, que sufrió su tercera derrota del curso tras las padecidas contra Rafael Nadal en la final de Roland Garros y con el también español Pablo Carreño en el Abierto de Estados Unidos al ser descalificado por golpear con una bola a una jueza de línea.



"Sentí que ya había conseguido lo que había venido a hacer aquí. No tenía la energía necesaria y estoy conforme con el resultado", añadió Djokovic.



"La verdad es que asegurarme el número uno hasta final de temporada me ha afectado y ha condicionado totalmente este partido", indicó el balcánico, que nunca en su carrera había perdido contra un jugador repescado de la fase previa, como es el caso del italiano.



"Estoy feliz, estoy satisfecho, estoy sano y espero tener un buen resultado en las Finales ATP de Londres", apuntó. "Hice lo que tenía que hacer y por lo que vine aquí", insistió Djokovic, que elogió el juego de su adversario.



"Simplemente me sacó de la cancha. Eso es todo. Fue mejor en todos los aspectos del juego. Fue un partido bastante malo de mi lado, pero increíble por su parte. Se mereció esta victoria", concluyó Novak Djokovic, que firmó el peor resultado de su carrera en un partido a tres sets. / EFE