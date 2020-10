Schwartzman a semifinales tras una gran remontada ante Davidovich

Tenis

Viernes 23| 3:46 pm





El argentino Diego Schwartzman, cabeza de serie número dos, logró este viernes con más sufrimiento del previsto el billete para semifinales del torneo de Colonia ante el español Alejandro Davidovich que, tras superar a su rival en el primer set, le puso contra las cuerdas en el segundo, en el que llegó a tener un 5-2 a favor y dispuso de una bola de partido, pero no supo frenar la reacción del reciente semifinalista de Roland Garros.



El tenista malagueño completó una muy buena primera manga, en la que superó a Schwartzman en media hora por un claro 6-2. Siguió apretando la el segunda, en la que llegó a ponerse con 5-2 a favor. El argentino se resistió y logró salvar una bola de partido con 5-4 en contra hasta forzar el 'tie break', que se llevó gracias a su mejor saque por 7-6(3) ante la desesperación de su oponente, que cedió víctima de sus errores no forzados en los peores momentos.



El set definitivo no tuvo historia. Schwartzman mejoró e impuso con autoridad su mejor tenis ante el número 64 de la clasificación ATP, que ya no tuvo fuerzas para plantar cara ante el noveno tenista del mundo, que selló el triunfo tras dos horas y nueve minutos de juego y logró el pase a las semifinales del torneo alemán.

EFE