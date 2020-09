Toni Nadal: "Contra Djokovic tienes que jugar e intentar ser genial"

Tenis

Martes 29| 7:18 am





Toni Nadal, tío y exentrenador de Rafael Nadal, ha señalado que siempre que su sobrino se enfrenta contra el serbio Novak Djokovic hay que "jugar e intentar ser genial".



Así se ha expresado Toni en el 'podcast' francés de Eurosport 'Echange' y en exclusiva, en este Roland-Garros que la cadena emite íntegramente.



Para ilustrar esta estrategia, Toni recordó la final del US Open de 2013 contra el actual número uno del mundo.



"Rafael ganó el primer set. Después perdió el segundo. Djokovic empezó a jugar muy bien. Había roto en el tercer set. Y fue muy difícil. Rafael en ese momento, mientras yo estaba en el palco, me dijo: "Toni, ¿qué estoy haciendo?, y yo le dije: "Tienes que golpear todas las bolas muy fuerte al medio de la pista", señaló



"No te muevas demasiado delante de Djokovic porque si no, si te abres, él también puede golpear al paralelo. Así que, muchas bolas y muy fuertes y al centro", continuó.



"Entonces le dije a Carlos Costa, que estaba a mi lado, que todo lo que teníamos que hacer era ir a la iglesia a rezar para esperar un cambio", apuntó Toni Nadal con sorna.



"Para mí siempre es un poco más difícil con Djokovic que contra Federer porque con Federer tenemos un plan contra él", continuó el tío del actual número dos del mundo.



"Sabemos que (contra Federer) Rafael debe golpear la pelota con fuerza a su revés, y con un poco de altura. Para mí es un plan que, si él puede ponerlo en marcha, y tenemos mucha suerte, tenemos muchas posibilidades de ganar".



"Pero con Novak, siempre es así: "Puffff No sabes exactamente lo que puedes hacer. Tienes que jugar e intentar ser genial", apostilló Toni Nadal. EFE.