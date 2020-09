Osaka vino de atrás y se reimpulsó hacia su segundo título de US Open

Tenis

NUEVA YORK. Después de un golpe de derecha errante en el primer set de la final del US Open, Naomi Osaka miró a su entrenadora en las gradas casi vacías del Arthur Ashe Stadium con las palmas hacia arriba, como diciendo: “¿Qué diablos está pasando? "

En respuesta a otro golpe de derecha caprichoso contra Victoria Azarenka segundos después, Osaka tiró su raqueta. Giró un poco y traqueteó contra la cancha.

Sorprendentemente fuera de lugar en las primeras horas del sábado, Osaka siguió fallando tiros y cavando un déficit. Hasta que, de repente, levantó su juego y Azarenka no pudo sostener su comienzo. Al final, Osaka logró una remontada de 1-6, 6-3, 6-3 para su segundo campeonato del Abierto de Estados Unidos y tercer título de Grand Slam en general.

Había pasado un cuarto de siglo desde la última vez que la mujer que perdió el primer set de una final del U.S.Open terminó ganando: en 1994, Arantxa Sánchez Vicario lo hizo ante Steffi Graf.

Este fue un asunto de ida y vuelta. Incluso después de que Osaka se adelantara 4-1 en el tercer set, el resultado no estaba claro. Mantuvo cuatro puntos de quiebre en el siguiente juego, convierta cualquiera de ellos, y habría servido para la victoria en 5-1, pero Azarenka no se inmutó.

Azarenka se mantuvo allí, de alguna manera, y rompió para llegar a 4-3, luego se paró y se estiró durante el cambio que siguió.

Pero Osaka recuperó el control, rompiendo para comenzar una racha de tres juegos que terminó el partido, cubriéndose la cara cuando terminó la final.

Osaka, una joven de 22 años nacida en Japón y ahora con sede en Estados Unidos, sumó a sus trofeos del Abierto de Estados Unidos 2018, ganados con una brillante actuación en una final memorablemente caótica contra Serena Williams, y el Abierto de Australia 2019.

Los más de 23,000 asientos en la arena principal en Flushing Meadows no fueron reclamados por completo, solo en su mayoría, mientras que a los fanáticos no se les permitió asistir debido a la pandemia de coronavirus, asistieron decenas de personas que trabajaron en el torneo, y el lugar cavernoso no estaba del todo en silencio, solo que en su mayor parte.

Ciertamente ningún aplauso atronador o cacofanía de gritos que normalmente reverberarían una y otra y otra vez durante el transcurso de una final de Grand Slam, acompañando las presentaciones de los jugadores o antes del primer punto o después del mayor de los golpes.

En cambio, un educado puñado de aplausos de varias manos marcó esos momentos.

Osaka entró en la cancha con una máscara negra con el nombre de Tamir Rice, un niño negro de 12 años asesinado por la policía en Ohio en 2014. Osaka llegó a Nueva York con siete máscaras con los nombres de víctimas negras de la violencia y vestía uno diferente para cada partido, en honor a Breonna Taylor, Elijah McClain, Trayvon Martin, Ahmaud Arbery, George Floyd y Philando Castile.

Ella ha estado a la vanguardia de los esfuerzos en el tenis para crear conciencia sobre la injusticia racial en los Estados Unidos. Se unió a los atletas en varios deportes al negarse a competir el mes pasado después del tiroteo policial de Jacob Blake en Wisconsin; dijo que no participaría en su semifinal en el Western & Southern Open, luego decidió jugar después de que el torneo se completara. día libre solidario.

Osaka y su entrenador han dicho que creen que el activismo fuera de la cancha la ha ayudado a tener energía y mentalidad en los partidos. / AP