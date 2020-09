Azarenka, tras pasar a semifinales: "Espero que esto sea solo el principio"

Tenis

La bielorrusa Victoria Azarenka, que este miércoles pasó a semifinales del Abierto de EE.UU., se mostró satisfecha por su contundente victoria ante la belga Elise Mertens, y expresó optimismo de que su buena racha en el torneo sea el inicio del resurgimiento de su carrera.



"Con suerte, esto solo es el principio para mí y espero poder continuar por este camino", dijo Azarenka en una rueda de prensa poco después del encuentro.



"Estar en la semifinal de un Grand Slam es una bendición, desde luego es una oportunidad increíble. La forma en la que me siento sobre mí misma, sobre mi tenis, sobre mi vida, es la mayor victoria para mí ahora mismo", afirmó la tenista, visiblemente eufórica por sus buenos resultados en Flushing Meadows.



Sobre su próximo encuentro, en el que se enfrentará a la estadounidense Serena Williams en un duelo en el que las dos exnúmero uno se verán las caras por primera vez desde el torneo de Indian Wells en marzo de 2019, dijo estar muy emocionada.



"Me encanta jugar contra Serena. Creo que uno de los mejores partidos, al menos de mi carrera, fue contra ella", subrayó Azarenka, que señaló que Williams la lleva a sus límites y le ayuda a ser mejor jugadora de tenis.



"Es muy sencillo. Me gusta jugar contra las mejores. Ahí es donde ves tu nivel, frente a los retos más grandes. No hay nadie mentalmente más fuerte que Serena", opinó. / EFE