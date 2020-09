Alexandrova frustra el regreso de Clijsters al Abierto

Tenis

Lo intentó, pero la belga Kim Clijsters, siete años después de haber jugado su último Abierto de Estados Unidos, no pudo tener un regreso triunfal a las pistas de Flushing Meadows, al ser derrotad est noche en la primera ronda por la joven rusa Ekaterina Alexandrova, vigésima primera cabeza de serie.



Alexandrova, de 24 años, rugió en los últimos seis juegos y derrotar 3-6, 7-5 y 6-1 a Clijsters, la exnúmero uno del mundo y tres veces campeona del Abierto de Estados Unidos.



"Fue increíble", dijo durante su entrevista en la cancha. "Ella es una leyenda, y el hecho de que le gané significa mucho para mí. Es una gran experiencia y estoy feliz".



La número 1 rusa tuvo que jugar su mejor tenis contra una inspirada Clijsters, de 37 años, que estuvo a cinco puntos de haber logrado el pase a la segunda ronda en la Pista 17 de Flushing Meadows, donde se disputó el partido que duró una hora y 46 minutos.



"Ella jugó extremadamente bien, y yo me dije a mí misma que debía jugar cada punto. No importaba si estaba perdiendo o ganando: solo manténgase concentrada en cada punto", explicó Alexandrova a la televisión.



Clijsters llegó a Nueva York como comodín con el objetivo de jugar su primer torneo de Grand Slam desde que se retiró por segunda vez en el US Open 2012, después de haber anunciado su regreso el otoño pasado y competir en el Dubai Duty Free Tennis Championships en febrero.



Inicialmente entre los comodines del Premier 5 de Cincinnati, la tenista belga optó por retirarse para reservar energías de cara al regreso oficial al Centro Nacional de Tenis Billie Jean King, de Flushin Meadows.



Alexandrova, quien hizo su propio debut en el cuadro principal de Grand Slam cuatro años después del retiro de Clijsters en 2012, comenzó el año en buena forma, ganando su primer título WTA en el Shenzhen Open en enero antes de llegar a la tercera ronda del Abierto de Australia y su primer Premier, que fue semifinalista en el St. Petersburg Ladies Trophy.



Aún así, fue Clijsters, todavía en busca de una primera victoria de la temporada, quien disfrutó de un comienzo más rápido, rompiendo al poderoso saque de la tenista rusa para tomar ventaja de 3-1 que mantendría con un gran octavo juego para definir el parcial a su favor.



Alexandrova respondió bien para romper y tomar una ventaja de 2-0 para comenzar el segundo set. La exnumero uno del mundo se recuperó rápidamente y salvó dos puntos de set en el importante décimo juego, el primero con un globo brillante.



Sin desanimarse, la cabeza de serie número 21 salvó un punto de quiebre en el próximo juego mientras mantenía viva la esperanza de un set decisivo, que fue lo que logró.



Con un tercer punto de set, Clijsters desató un poderoso golpe de derecha, pero no pudo forzar un tie-break cuando Alexandrova empató el partido y ahí se le acabaron las posibilidades de triunfo.



Mientras que la rusa dejó lo mejor para el final, recuperándose de un quiebre en el último set para ganar seis juegos consecutivos y asegurarse el triunfo que la puso en la segunda ronda. / EFE