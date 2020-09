Benoit Paire, positivo por COVID-19, acusa al US Open de "falsa burbuja"

Tenis

La polémica ya llegó al Abierto de Estados Unidos después de que el tenista francés Benoit Paire, decimoséptimo cabeza de serie, diese positivo por COVID-19 lo que le obligó a retirarse del torneo.



Paire, a través de sus redes sociales, aseguró que hasta el momento se encuentra bien de salud porque no tiene ningún tipo de síntoma pero acusó a los organizadores del Abierto, en concreto a los funcionarios de la USTA, de haber "engañado" con la llamada "burbuja", que califica de "falsa".



"Estoy bien por ahora, no tengo síntomas ... Dudo en decir lo que realmente está sucediendo en esta burbuja falsa", publicó Benoit Paire en su Instagram.



Paire, número 22 mundial, fue el primer tenista en dar positivo por COVID-19 dentro de la burbuja y fue reemplazado por el español Marcel Granollers.



A la tenista francesa Kristina Mlandenovic, que tuvo contacto con Paire dentro de la burbuja, le han sido restringidos sus movimientos, dado que había entrenado con su compatriota y también habían pasado tiempo jugando a las cartas.



"Básicamente estoy en una nueva 'burbuja en la burbuja', así que no hay mucho que se me permita hacer, lo que me dificulta competir y estar mentalmente fresca y lista", dijo después de derrotar a la estadounidense Hailey Baptiste por 7-5 y 6-2 en la primera ronda.



Además de Mlandenovic, uno de los seis deportistas con los que se relacionó Paire, están siendo sometidos a los test todos los días en lugar de una vez cada cuatro días, como sucede con el resto. / EFE.