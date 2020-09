El chileno Garín remonta dos sets en contra y gana al estadounidense Blanch

Tenis

El joven chileno Cristian Garín, decimotercer cabeza de serie, tuvo esta lunes por la noche que remontar dos sets en contra antes de imponerse 4-6, 5-7, 6-4, 6-4 y 6-2, al joven puertorriqueño estadounidense Ulises Blanch y el Día Inaugural del Abierto de Estados Unidos y conseguir el pase a la segunda ronda.



El próximo rival de Garín, de 24 años, será el Kazako Mikhail Kukushkin, que se impuso por 6-4, 7-5 y 6-4 al húngaro Attila Balazs.



Garín, que disputa su segundo Abierto, y superó de nuevo la primera ronda, tuvo que luchar durante tres horas y 12 minutos ante un rival, que solamente cuando le comenzaron a fallar las fuerzas físicas, permitió que el tenista chileno se pudiese meter en el partido con los puntos decisivos que le mantuvieron con vida en el tercero y cuarto set.



El tenista chileno, que se enfrentaba por primera vez a Blanch, de 22 años, nacido en San Juan, Puerto Rico, pero con nacionalidad estadounidense, vio como no podía dominar en el intercambios de golpes desde el fondo de la pista, tampoco su saque era bueno y el partido se le complicó.



Sin embargo, Garín, decimosexto del mundo, comenzó a colocar 'aces", acabó el partido con 15 y siete dobles faltas, por 13 y 5 de Blanch, le ayudaron a llevarse la tercera manga, en la que su resto fue mejor.



Al final Garín pudo hacer cinco 'break' en 16 oportunidades por 3 de 9 que tuvo Blanch.



Pero donde al final el partido se definió fue en el tercer juego del quinto set cuando Garín hizo el 'break' y a partir de ese momento Blanch se entregó porque no tenía fuerzas ni tampoco podía superar los mejores golpes del tenis chileno que acabó con 56 golpes ganadores y 55 errores no forzados, que fueron su pesadilla.



Mientras que Blanch tampoco estuvo bien a la hora de asegurar los tantos al cometer 65 errores no forzados por 34 golpes ganadores, que al final no fueron suficientes para haber generado la segunda sorpresa de la jornada. / EFE