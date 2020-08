Osaka se retira y Azarenka se queda con el título

Azarenka no ganaba un título desde 2016/ Foto Cortesía

La japonesa Naomi Osaka anunció su retirada de la final del torneo de Cincinnati debido a una lesión en el tendón de la corva izquierda, por lo que la bielorrusa Viktoria Azarenka se proclamó vencedora.



"Lamento tener que retirarme por una lesión", dijo Osaka. "El viernes sufrí un tirón en el tendón de la corva de la pierna izquierda en el desempate del segundo set y no se recuperó de la noche a la mañana como esperaba. Esta ha sido una semana muy emotiva y quiero agradecer a todos el apoyo que he recibido", añadió.



La baja de la japonesa propicia que Azarenka, situada en el puesto 59 del ránking WTA, logre el título. La tenista bielorrusa, de 31 años, no lograba un título desde Miami en 2016.



Otrora número uno del mundo durante cincuenta y una semanas entre el 2012 y 2013, y poseedora de dos títulos del Grand Slam, Roland Garros 2008 y Abierto de Estados Unidos en el 2007, además de las finales del Abierto de Australia y del Wimbledon



Medalla de oro en dobles mixtos y de bronce en individual en los Juegos Olímpicos de Londres 2012, sumó en esta ocasión su segundo triunfo en Cincinnati tras el logrado en el 2013.



Tras la retirada de Osaka la organización de la competición alteró el programa de la jornada de este sábado. La final de dobles femenino se han trasladado a la pista Louis Armstrong de Flushing Meadows que se disputará tras la entrega del trofeo a la campeona del torneo individual femenino, Victoria Azarenka. La final de individuales masculino se mantiene en el lugar y la hora prevista./ EFE