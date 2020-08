Roberto Maytín anuncia su regreso a las canchas tras vencer el cáncer

Tenis

El tenista venezolano Roberto Maytin, anunció a través de una emotiva imagen en sus redes sociales que regresará pronto a las canchas, luego de superar un cáncer de testicular. El deportista de 31 años forma parte del Equipo de Copa Davis de Venezuela desde el año 2007.

Maytin comunicó a sus seguidores la detección del tumor el mes de noviembre de 2019. “Finalmente, después de cuatro largos días en el hospital, viniendo a este con la intención de chequeos de rutina, los médicos me detectaron un cáncer testicular de nombre Germ Cell Tumor(Non-seminona). El día de ayer me intervinieron para empezar a cortar cualquier afección aún más grave, ahora me siento estable y solo espero a las sesiones de quimioterapia que se me harán para así acabar con esto al 100%. Estaré por ahora en otra lucha con el apoyo de mi familia y amigos, y con dios siempre a mi lado. ¡Gracias a todos!” expresó el tenista en su cuenta de Instagram.

El venezolano volvió a usar sus redes sociales para comunicarse con sus seguidores, pero esta vez con una gran noticia, “Feliz de anunciarles mi regreso a las canchas. Parecía imposible pero hoy se vuelve una realidad. Gracias a todos los que hicieron esto posible y día a día me demuestra su apoyo y cariño”.

El tenista carabobeño pasó por dos complicadas operaciones antes de poder dar esta noticia. “La primera fue la operación de testículo, duró aproximadamente una hora; sin embargo, la segunda fue muy complicada, tardó alrededor de siete horas, debido a que tenía el tumor muy cerca del riñón” indicó el criollo.