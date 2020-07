Valderrama se prepara para acoger a los mejores circuito en septiembre

Tenis

Martes 14| 2:03 pm





El torneo de golf Estrella Damm N.A. Andalucía Masters, cuya celebración estaba prevista del 30 de abril al 3 de mayo pasado y tuvo que posponerse a causa de la pandemia global de coronavirus, se disputará finalmente del 3 al 6 de septiembre en el Real Club Valderrama (San Roque, Sotogrande) y formará parte de la remodelada Race to Dubai 2020.



El torneo ha sido presentado este martes en las instalaciones del lugar de celebración del evento, explicando su director, Peter Adams, que en próximas fechas se anunciará la lista de jugadores participantes. Ahora mismo, se está pendiente de la disposición de viajes dependiendo del país de procedencia.



Al mismo tiempo, el organizador se mostró esperanzado con la posibilidad de que pudiera acceder público al recinto, aunque sea bajo normas de distanciamiento y reducción de aforo.



El Estrella Damm N.A. Andalucía Masters será el vigésimo quinto torneo del European Tour que tenga lugar en el prestigioso Real Club Valderrama, primer campo de Europa continental que acogió la Ryder Cup en 1997, una edición en la que el español Severiano Ballesteros llevó al equipo europeo hasta la victoria.



El torneo se regirá por la exhaustiva estrategia sanitaria del circuito, desarrollada por el doctor Andrew Murray, su director médico, en colaboración con Cignpost, empresa especializada en la atención sanitaria, y asesores de muchos de los 30 países por los que pasa el European Tour.



El año pasado, el sudafriano Christiaan Bezuidenhout se hizo con su primer título del European Tour en un campo que siempre supone un gran desafío, imponiéndose por seis golpes a un grupo de perseguidores en el que figuraban cuatro españoles, entre ellos Jon Rahm, actual número dos del mundo.



La remodelada temporada 2020 del European Tour incluye también cuatro torneos de la Rolex Series: el Aberdeen Standard Investments Scottish Open y el BMW PGA Championship en octubre, el Nedbank Golf Challenge hosted by Gary Player del 3 al 6 de diciembre y el DP World Tour Championship, torneo que remata el año y donde se coronará al campeón de la Race to Dubai 2020, del 10 al 13 de diciembre.



A la presentación acudieron diversas personalidades, entre ellas el presidente de la Real Federación Española de Golf, Gonzaga Escauriaza, y el alcalde de San Roque, Juan Carlos Ruiz Boix. / EFE.