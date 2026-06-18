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Los procesos migratorios suelen generar dudas y confusiones, especialmente para aquellos ciudadanos que cuentan con doble nacionalidad. Para quienes planean viajar a Venezuela, las autoridades migratorias recuerdan que poseer otra ciudadanía no exime a la persona de sus deberes constitucionales. De acuerdo con la legislación nacional, todo ciudadano venezolano está obligado por ley a presentar su documentación local en vigencia al momento de ingresar, permanecer y salir del territorio de la República.

Esta normativa implica que no es posible utilizar exclusivamente el documento de otra nación para realizar los controles en las fronteras venezolanas. El requerimiento del documento de identidad nacional busca mantener un registro de flujos seguro. No obstante, las autoridades han habilitado alternativas digitales y presenciales para agilizar el retorno de aquellos viajeros que, por diversos motivos logísticos, se encuentran en el extranjero y no han podido renovar sus papeles a tiempo.

¿Viajas a Venezuela con doble nacionalidad y pasaporte vencido? Esto es lo que debes hacer

Si tu Pasaporte venezolano se encuentra vencido, extraviado o presenta un avanzado estado de deterioro, la vía principal para viajar es solicitar un Documento de Viaje excepcional conocido como "Salvoconducto". Este permiso temporal y exclusivo debe gestionarse de forma remota a través del nuevo portal digital de la Cancillería. Al completar el registro en línea y la validación automatizada, el sistema emite una autorización con código QR de descarga inmediata que permite el traslado seguro hacia el país.

Para quienes no logren tramitar este documento electrónico antes de su vuelo, el Estado ha dispuesto una alternativa de última hora. Aquellos pasajeros que aterricen sin el documento vigente ni el salvoconducto digital deberán cancelar de forma obligatoria una tarifa por concepto de servicio migratorio especial. Este pago se realiza directamente en las taquillas de atención presencial dispuestas en los aeropuertos internacionales o puertos marítimos. Planificar el viaje con suficiente antelación evitará demoras innecesarias y costos extraordinarios en los puntos de control.