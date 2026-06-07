Sistema Patria asigna bono: conoce el monto oficial y beneficiarios

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La Plataforma Patria ha comenzado oficialmente la distribución del Bono Corresponsabilidad y Formación, correspondiente a junio de 2026, un subsidio directo destinado a fortalecer el ingreso de un sector clave de la administración pública venezolana.

El beneficio financiero está dirigido al personal docente del país. Específicamente, los fondos están siendo acreditados a docentes activos del Ministerio del Poder Popular para la Educación (MPPE) y Personal que forma parte activa del Programa Nacional de Formación (UNE).

Monto oficial del bono

La información fue divulgada a través del canal oficial de Patria Digital. El monto asignado es de 27.500 bolívares, equivalente a 48,82 dólares, según la tasa oficial del Banco Central de Venezuela (BCV), fijado para el viernes 5 de junio de 2026 en 563,28 bolívares por dólar.

Canales de notificación

Los trabajadores de la educación que hayan sido seleccionados para recibir este pago a través del Sistema Patria recibirán una confirmación por las vías institucionales de la plataforma. Los medios son: