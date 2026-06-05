Así funcionarán los bancos en el país el próximo lunes 8 de junio

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El próximo lunes 8 de junio de 2026, el sector bancario nacional no prestará servicio en todo el territorio venezolano, de acuerdo con el calendario oficial establecido por la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (Sudeban). El cese temporal de las actividades presenciales responde a la solemnidad religiosa de “Corpus Christi”.

Agencias cerradas y excepciones comerciales

Durante esta jornada, los clientes de las distintas instituciones financieras del sector público y privado no podrán realizar operaciones de forma presencial a través de las taquillas ni en las agencias tradicionales.

No obstante, como suele ocurrir en los días no laborables, algunas entidades bancarias podrían mantener operativas sus taquillas externas o taquillas especiales, principalmente aquellas oficinas que se encuentran ubicadas dentro de centros comerciales.

Las autoridades recomiendan a los usuarios consultar directamente las páginas web o redes sociales oficiales de sus respectivos bancos para verificar qué oficinas específicas podrían ofrecer atención limitada.

Canales electrónicos totalmente operativos

A pesar del cierre de las sedes físicas, la infraestructura digital de la banca continuará funcionando con total normalidad las 24 horas del día. Los ciudadanos podrán tomar previsiones y acceder a los servicios habituales a través de:

Banca en línea (Páginas web institucionales).

Aplicaciones móviles y sistemas de Pago Móvil Interbancario.

Cajeros automáticos para consultas y retiros de efectivo.

Sistemas de atención telefónica automatizada.

De esta manera, transacciones clave como transferencias, pagos de servicios, consultas de saldo y compras con tarjetas de débito o crédito no se verán interrumpidas durante el lunes bancario.