Sistema Patria activa los siguientes bonos del 22 al 27 de junio

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Entre el 22 y el 27 de junio se espera que los beneficiarios del Sistema Patria reciban nuevos depósitos, de acuerdo con el cronograma habitual de asignaciones de beneficios en la plataforma.

Durante este plazo de tiempo se depositarán ayudas sociales dirigidas a sectores específicos de la población, con montos ajustados de acuerdo con las últimas actualizaciones aprobadas por el Ejecutivo Nacional.

Pensionados del IVSS y Misión 100% Amor Mayor

El pago más esperado por los usuarios es el Ingreso Contra la Guerra Económica, destinado a los pensionados del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) y a las personas de la Misión 100% Amor Mayor.

Este beneficio es de 70 dólares indexados, según la tasa oficial del Banco Central de Venezuela (BCV), por un monto de 41.090,00 bolívares.

Otros pagos de bonos

Según lo establecido, en los próximos días será depositado el Bono de Corresponsabilidad y Formación, dirigido a los trabajadores de algunos organismos públicos. Hasta el momento se desconoce el monto exacto del beneficio, pues históricamente presenta diferencias debido a factores como el ente donde presta servicio el empleado y las actualizaciones anunciadas por las autoridades nacionales.

Los usuarios reciben un mensaje de texto por medio del número 3532 y también pueden acceder a la Plataforma Patria o revisar la aplicación veMonedero para consultar el historial de movimientos y verificar si existe algún depósito disponible.