El Metro de Caracas suspenderá su servicio: Tiempo y línea afectada

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Desde el lunes 22 de junio, el Metro de Caracas ha confirmado la activación de un cronograma de rehabilitación intensiva que alterará la operatividad habitual del sistema ferroviario.

Esta intervención, catalogada como un plan de mantenimiento integral, busca recuperar la vida útil de tramos específicos que han sufrido el desgaste natural tras años de servicio.

¿Qué estaciones estarán cerradas?

De acuerdo con la información oficial emitida por el presidente del Metro de Caracas Carlos Silva, los trabajos de ingeniería requerirán una suspensión temporal del servicio comercial en los extremos de la Línea 2. Por lo tanto, los usuarios que frecuentan las siguientes estaciones de Zoológico y Caricuao deberán utilizar rutas alternas.

Esta medida se mantendrá activa durante un período estimado de siete semanas.

Plan de movilidad con transporte de contingencia

Para evitar el colapso del traslado de los miles de pasajeros que utilizan este tramo del suroeste de la ciudad, se ha desplegado un operativo de contingencia con unidades de Metrobús.

Los usuarios deberán abordar las unidades del transporte en las estaciones Zoológico y Caricuao que tendrá como destino final la estación Antímano, donde los pasajeros podrán realizar el transbordo habitual para continuar su viaje por el subterráneo hacia el resto de la ciudad.

Mantenimiento necesario

Silva explicó a través de una entrevista en Venezolana de Televisión (VTV) que esta acción responde a una necesidad técnica impostergable.

Según las declaraciones, el objetivo es intervenir 7 kilómetros específicos que han presentado mayor deterioro dentro de los 40 kilómetros totales que componen esta línea.

El ejecutivo subrayó que estas maniobras son esenciales para garantizar la seguridad y eficiencia del sistema ante el uso constante y el agotamiento de los componentes ferroviarios.