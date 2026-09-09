Sistema Patria activa bono de $116 en septiembre: estos trabajadores pueden cobrarlo

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El Sistema Patria comenzó este miércoles 9 de septiembre de 2026 la entrega de un nuevo beneficio económico dirigido a un grupo específico de trabajadores de la administración pública.

Se trata del Bono de Corresponsabilidad y Formación, correspondiente al mes de septiembre, cuyo monto alcanza los 95.760 bolívares, equivalentes a 116,77 dólares tomando como referencia la tasa oficial del Banco Central de Venezuela (BCV).

¿Quiénes reciben el bono de septiembre?

De acuerdo con la información publicada sobre el nuevo desembolso, el Bono de Corresponsabilidad y Formación está destinado a trabajadores de la administración pública que forman parte de la nómina especial.

Esto significa que no se trata de un beneficio de asignación general para todos los usuarios registrados en el Sistema Patria. El depósito está dirigido a un sector determinado del funcionariado público y la acreditación se realiza directamente en la plataforma.

Los beneficiarios reciben una notificación mediante un mensaje de texto enviado desde el número 3532, una vez que el dinero ha sido acreditado en su Monedero Patria.

¿Cómo cobrar el Bono de Corresponsabilidad y Formación?

Los trabajadores que hayan recibido la notificación pueden ingresar a la Plataforma Patria utilizando su número de cédula y contraseña. Una vez dentro, deben dirigirse al apartado Monedero y seleccionar la opción correspondiente al retiro de fondos.

Posteriormente, el usuario debe escoger la cuenta bancaria que tenga registrada en el sistema, indicar el monto que desea transferir y confirmar la operación. Después de completar el proceso, deberá esperar la notificación de su banco para verificar que los recursos fueron depositados.

Es importante recordar que el beneficio se entrega de manera directa a los trabajadores que cumplen con las condiciones establecidas, por lo que no todos los usuarios del Sistema Patria recibirán este bono.

La nueva asignación forma parte del esquema de beneficios económicos que el Ejecutivo venezolano distribuye mediante la plataforma digital, en un contexto en el que los usuarios permanecen atentos a cada nuevo pago anunciado durante el mes.