Welcome.US Connect: Guía definitiva para solicitar el Parole Humanitario en Estados Unidos

Desde el año 2021, Welcome.US ha desempeñado un papel crucial en la ayuda a millas de ciudadanos extranjeros que buscan ingresar a Estados Unidos a través del programa de Parole Humanitario. Welcome Connect, una iniciativa de Welcome.US, ha facilitado la búsqueda de un patrocinador, un requisito esencial para participar en el programa humanitario del Gobierno estadounidense. Aquí, te proporcionamos información clave sobre el proceso y las fechas importantes relacionadas con Welcome.US Connect.

Welcome.US vs. Welcome Connect: ¿Son lo mismo?

No, Welcome.US y Welcome Connect no son la misma entidad. Welcome.US es la organización que administra la plataforma Welcome Connect, que permite a los posibles migrantes solicitar el Parole Humanitario después de haber asegurado un patrocinador.

Bienvenido.US ¿Qué hacer si no lograste inscribirte?

Debido a la alta demanda, es posible que muchas personas no logren acceder al proceso de Parole Humanitario. En caso de que esto te suceda, es importante mantenerse informado sobre futuras oportunidades y plazos para la inscripción.

¿Qué pasa si duplicas la solicitud?

Duplicar la solicitud para un beneficiario puede invalidar la posibilidad de ser aceptado en el programa o causar retrasos adicionales. Por lo tanto, se recomienda evitar duplicaciones y presentar una solicitud completa y precisa.

Próxima fecha para registrarse en Welcome Connect

¡Atención a la fecha confirmada! Welcome.US ha anunciado que el próximo martes 21 de noviembre se abrirá la oportunidad para intentar nuevamente conseguir un patrocinador a través de la plataforma Welcome Connect. Esto representa una nueva oportunidad para miles de posibles migrantes que desean llegar a Estados Unidos.

Errores comunes al aplicar para el Parole Humanitario

La Embajada de Estados Unidos en Cuba ha compartido información detallada sobre tres errores comunes que los solicitantes suelen cometer y cómo evitarlos:

No presentar una solicitud separada para cada beneficiario.

Proporcionar una dirección de correo electrónico incorrecta.

Evitar duplicar el formulario I-134A.

¿Cuántas veces al mes puedo buscar un patrocinador?

Bienvenido.US habilita una única fecha de registro cada mes. Concretamente, la plataforma permite nuevos registros cada tercer martes de cada mes.

¿Qué hacer después de encontrar un patrocinador?

Si ha tenido éxito en encontrar un patrocinador a través de Welcome.US, el siguiente paso crucial es iniciar su solicitud en el sitio web del USCIS (Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos). Este proceso te acercará un paso más hacia tu objetivo de ingresar a Estados Unidos a través del Parole Humanitario.