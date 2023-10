¡Venezolano! Esto es lo que debes hacer para obtener el Parole Humanitario

El Parole Humanitario se ha convertido en una oportunidad esperanzadora para muchos venezolanos que buscan legalizar su estatus en Estados Unidos. Este programa de inmigración, que permite a los solicitantes vivir legalmente en los Estados Unidos por un período de dos años, se presenta como una vía hacia un futuro más estable en el país norteamericano. A continuación, detallamos los requisitos necesarios para acceder a este beneficio migratorio.

¿Qué es el Parole Humanitario del USCIS?

El Parole Humanitario es un permiso de permanencia temporal otorgado por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS). Fue creado como respuesta a la crisis en la frontera estadounidense causada por cruces ilegales, y su objetivo es brindar una solución humanitaria a quienes se encuentran en situaciones de vulnerabilidad. Actualmente, el Gobierno de EE.UU. UU. ha destinado 30.000 permisos mensuales para ciudadanos de países elegibles, incluyendo Venezuela.

¿Cuáles son los requisitos para aplicar al Parole Humanitario?

Para poder solicitar el Parole Humanitario, los interesados ​​deben cumplir con los siguientes requisitos:

Ciudadanía de Nicaragua, Cuba, Venezuela o Haití: Los solicitantes deben ser ciudadanos originarios de uno de estos países.

Estar fuera de Estados Unidos: La solicitud se debe realizar mientras el solicitante se encuentra fuera del territorio estadounidense.

Pasaporte vigente y válido: Se requiere un pasaporte en regla.

Costear pasaje aéreo a los Estados Unidos: Los solicitantes deben ser capaces de costear su viaje a tierras estadounidenses.

Cumplir con los requisitos de salud y vacunas: Los solicitantes deben cumplir con los parámetros de salud y vacunación requeridos por el gobierno estadounidense.

Contar con un patrocinador legal en Estados Unidos: Este punto es fundamental, y se detalla a continuación.

¿Cómo obtener un patrocinador en Estados Unidos?

Los solicitantes del Parole Humanitario deben asegurarse de contar con un patrocinador en los Estados Unidos. Este patrocinador debe ser una persona residente en los Estados Unidos con estatus legal y la capacidad de demostrar que puede ofrecer apoyo financiero u otro tipo de asistencia que el solicitante pueda necesitar.

En caso de no contar con un patrocinador, se puede buscar en plataformas como "Welcome US" Al registrarse en esta plataforma, se pueden crear perfiles con información básica. Luego, los solicitantes podrán ver a posibles patrocinadores y seleccionar hasta siete candidatos. A partir de este punto, podrán entablar conversaciones con estos patrocinadores. Si no se llega a un acuerdo mutuo, cualquiera de las partes tiene la opción de finalizar la comunicación.

En caso de que se alcance un acuerdo, ambas partes podrán intercambiar información de contacto y enviar los formularios requeridos al Gobierno de EE. UU. UU.