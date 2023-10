Parole Humanitario para Venezolanos: Requisitos para acceder

El Parole Humanitario es un programa de inmigración en Estados Unidos que ofrece a muchos venezolanos la oportunidad de ingresar legalmente al país por un período de dos años. A continuación, explicamos los requisitos para acceder a este beneficio migratorio.

¿Qué es el Parole Humanitario del USCIS?

El Parole Humanitario es un permiso de permanencia temporal en Estados Unidos proporcionado por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS). Este programa fue creado para abordar la crisis en la frontera de EE.UU. UU. debido a los cruces ilegales. El Gobierno de EE. UU. dispone de 30.000 permisos mensuales por ciudadano de países elegibles, incluyendo Venezuela.

¿Cómo obtener un patrocinador en Estados Unidos?

Los venezolanos interesados ​​en este programa deben contar con un patrocinador en Estados Unidos. Un patrocinador es una persona residente en el país con estatus legal que puede demostrar su capacidad para apoyar financieramente u ofrecer cualquier otro tipo de asistencia que el solicitante pueda necesitar.

Si no tienes un patrocinador, puedes buscar uno en Welcome US. Debes esperar a que la plataforma de registro esté disponible. Una vez activa, crea un perfil con información básica y podrás ver posibles patrocinadores para elegir hasta siete. Luego, podrás entablar una conversación con ellos.

El posible patrocinador y el beneficiario pueden comunicarse a través de un chat. Si no llegan a un acuerdo, cualquiera de las partes puede dar por terminada la comunicación. Sin embargo, si llegan a un acuerdo, pueden comenzar a compartir información de contacto y enviar los formularios requeridos al Gobierno de EE. UU. UU.