Trabajadores de este sector público reciben bono de "Corresponsabilidad y Formación" por este monto

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El Gobierno de Venezuela cerró la primera semana del mes de mayo con la entrega del bono de "Corresponsabilidad y Formación", el cual dirigido a trabajadores de la administración pública que forman parte de la nómina especial. El beneficio se asigna a través de la Plataforma Patria.

Cuánto dinero depositaron

De acuerdo con la información difundida por el Canal Patria Digital en sus redes sociales, el monto otorgado para este bono de "Corresponsabilidad y Formación", es de Bs. 58.400. Esta cifra equivale a US$ 116,83, calculado al tipo de cambio oficial vigente del Banco Central de Venezuela (BCV).

A quiénes está dirigido

Esta ayuda económica va dirigido solo a funcionarios con cargos de confianza adscritos a Corpoelec, Ministerio de Ecosocialismo y Agua. Asimismo, a os empleados de confianza del Ministerio de Energía Eléctrica, Ministerio de Defensa, Ministerio de Transporte, Presidencia, Seguridad y Servicio.

Incremento en relación con abril

El nuevo monto representa un ajuste al alza del 14,20% en bolívares en comparación con el pago realizado en el mes de abril de 2026, cuando los beneficiarios recibieron Bs. 51.135.

Es fundamental reiterar que, aunque existe un monto base reportado, la cantidad final que recibe cada trabajador varía de acuerdo al organismo público donde presta servicio y al cargo que ejerce dentro de la institución.