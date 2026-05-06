"Bono Único Familiar" de mayo tuvo este incremento tras el anuncio del "ingreso integral"

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El Gobierno de Venezuela comenzó este miércoles 6 de mayo de 2026 el pago el pago del "Bono Único Familiar", correspondiente al mes en curso, a través de la plataforma estatal Sistema Patria. El monto que recibirán los beneficiarios tuvo un incremento tras el anuncio del aumento del "ingreso mínimo integral".

A través de un mensaje publicado en la red de mensajería instantanea Telegram del Canal Patria Digital, el monto que el Estado empezó a asignar es de Bs. 7.395 o US$ 14,98 al tipo de cambio vigente del Banco Central de Venezuela (BCV).

La cifra en bolívares tuvo un incremento de 4,22% en bolívares, en comparación con el pago realizado en el mes de abril de 2026, cuando el monto fue de Bs. 7.095. Mientras que el monto en divisas tuvo un aumento de 0,20% en comparación al mes pasado.

Cabe destacar que el Bono Único Familiar reemplazó progresivamente a diversos programas anteriores, unificando bajo un solo pago los beneficios que anteriormente se otorgaban por conceptos de Hogares de la Patria, Parto Humanizado, Lactancia Materna, José Gregorio Hernández y 100% Escolaridad, entre otros.

Cómo acceder al bono