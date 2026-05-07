¡Revisa! Bono Único Familiar se está entregando a los que no lo han recibido

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A través de la Plataforma Patria, el Ejecutivo nacional ha comenzado una nueva fase de asignaciones directas del Bono Único Familiar que busca atender a los sectores más vulnerables. Especialmente por el aumento en el monto asignado durante el mes de mayo, el cual representa un alivio significativo para el presupuesto doméstico en el contexto actual.

Esta entrega tiene una particularidad: no es un pago masivo generalizado, sino que está dirigido específicamente a personas o núcleos familiares que, por diversas razones, no habían sido incluidos en recepciones anteriores de este beneficio. El sistema, que funciona como el principal canal de protección social en el país, ha comenzado a procesar los pagos de manera progresiva, notificando a los seleccionados mediante los canales habituales.

Nuevas entregas del Bono Único Familiar en el Sistema Patria

Durante la jornada de hoy, los usuarios han reportado la recepción de este Bono Único Familiar por un monto exacto de 7.395,00 bolívares. Esta cifra se posiciona como una de las más altas entregadas a través del carnet de la patria en lo que va de año, destinada exclusivamente a quienes figuran debidamente registrados y con sus datos actualizados en el Sistema Patria.

Para confirmar si has sido beneficiado, realiza la consulta directa en el Monedero de la plataforma. Una vez que el monto aparece "en espera", el usuario debe aceptarlo para que los fondos se acrediten y puedan ser transferidos a la banca privada o utilizados a través de los servicios de pago biométrico disponibles en los comercios.

Este movimiento financiero sugiere un esfuerzo por cerrar brechas de atención en familias que quedaron rezagadas en censos previos. Como siempre, la recomendación principal para los ciudadanos es mantener el perfil del sistema actualizado, verificando que los miembros de la carga familiar estén correctamente vinculados para evitar perderse de estas asignaciones extraordinarias que ocurren de manera inesperada.