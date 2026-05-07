Precio oficial del dólar y euro BCV para este jueves 7 de mayo

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El Banco Central de Venezuela informó sobre el precio del dólar y el euro que circularán este martes 5 mayo. Esta actualización fue publicada en la página web del BCV y en sus respectivas redes sociales. Recordemos que estos montos son los que deben usar los comercios para las transacciones de productos o servicios.

Según el reporte del BCV, el precio del dólar estadounidense cerró la jornada del miércoles 6 del mes en curso en Bs 496,83. Mientras que el euro se plantó en 583,86 bolívares. Ambas monedas internacionales cerraron el día con un incremento en relación al papel nacional.

Asimismo, el BCV publicó como todos los días en sus redes sociales el ranking de las entidades privadas con las mayores tasas para la compra de divisas.

Cambio en la economía

El presidente encargado del Banco Central de Venezuela (BCV), Luis Alberto Pérez González, consideró que en mayo la inflación desacelerará, ya que este marcador macroeconómico "fue brutal en enero, pero luego de allí empieza una franca desaceleración que coloca a febrero en 14,7%, a marzo en 13,1%, a abril en 10,6%".

Recordemos que la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció en abril que luego de años de ruptura, el Gobierno restableció las relaciones con el Banco Mundial y con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Asimismo, el pasado 30 de abril, la Jefa de Estado también realizó un aumento a 240 dólares al cambio oficial el denominado "ingreso mínimo integral", el cual está conformado por: salario mínimo nacional, el bono de alimentación o cestaticket y el bono de guerra económica.

¿Cómo hacer la conversión del dólar a otras monedas?

Ingresa a este link del portal 2001 online para realizar la conversión de la monedas de estos países (México, Colombia, Perú, Guatemala, República Dominicana y Chile) con respecto al dólar.