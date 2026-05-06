Nuevo aumento del Metro de Caracas: Conoce la tarifa vigente y cómo pagar

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El Metro de Caracas, sistema de transporte más importante de la capital venezolana ha iniciado una nueva etapa en su estructura de costos. Como parte de las políticas de ajuste del Ministerio del Poder Popular para el Transporte, se ha oficializado un incremento en el precio del viaje, Ahora el valor del pasaje estará ubicado en Bs 90, mientras que los estudiantes cancelarán Bs 45 por viaje, que es un aumento de 10 y 5 bolívares, por cada uno de los tipos de pasaje.

Metro de Caracas sube el pasaje a 90 bs

Este ajuste no solo abarca el tramo subterráneo, sino que se extiende de manera integral a los servicios de Metrobús, BusCaracas y los sistemas por cable (Metrocable y Cabletren). Para poder ingresar a los andenes, es fundamental que el usuario cuente con su tarjeta inteligente SUVE del Metro de Caracas debidamente cargada. El sistema sigue representando la opción de movilidad más económica frente al transporte superficial, manteniendo su rol como la columna vertebral de la Gran Caracas.