Gobierno de Venezuela aumenta el sueldo mínimo "integral" para todos los trabajadores

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La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, aumentó este jueves 30 de abril el salario mínimo integral nacional a 240 dólares al cambio oficial, el cual se aplicará a todos los trabajadores de sector público y privado. Recordemos que la última vez que se ajustó el sueldo base de los empleados fue en el año 2022.

Además, se ajustó el monto de la pensión "integral" de los jubilados de la administración pública y del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) a 70 dólares al cambio oficial.

Recordemos que el salario mínimo integral está constituído en tres bloques: sueldo mínimo nacional, el cual es la referencia para las prestaciones, el bono de alimentación (cestaticket) y el denominado bono de guerra. Hay que señalar que la mandataria no detalló como quedaron cada uno de ellos.

"Debo resaltar que es el aumento más importante en los últimos años. No habíamos tenido un incremento que nos permitiera tener este nivel", dijo Rodríguez desde una tarima al lado del Jardín Botánico en la autopista Gran Cacique Guaicaipuro, lugar donde llegó la movilización que convocó el oficialismo. Asimismo, hay que resaltar que la Jefa de Estado no anunció si el monto integral es indexado.