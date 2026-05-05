Expectativa por el Bono Único Familiar ¿Superará este monto?

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El Ejecutivo Nacional, a través de la plataforma del Sistema Patria, tiene previsto iniciar en las próximas horas la entrega del Bono Único Familiar correspondiente a mayo 2026. Este estipendio que se entregara a través del monedero digital ampara al redeor deunos seis millones de familias en todo el territorio nacional.

Cabe destacar que el Bono Único Familiar reemplazó progresivamente a diversos programas anteriores, unificando bajo un solo pago los beneficios que anteriormente se otorgaban por conceptos de Hogares de la Patria, Parto Humanizado, Lactancia Materna, José Gregorio Hernández y 100% Escolaridad, entre otros.

Proyección del nuevo monto

Aunque el Gobierno Nacional no ha anunciado aumento de los bonos, si es posible que esta ayuda económica tenga algún ajuste de la cifra para este como ha ocurrido todo el año. Por ejemplo, en abril, los beneficiarios recibieron 7.095 bolívares (equivalentes a 14,95 dólares según la tasa del BCV del momento), lo que representó un alza del 12,61% en comparación con marzo.

¿Por qué podría habe run aumento? Esta hipótesis surge debido al aumento del denominado "ingreso mínimo integral" delpasado 30 de abril por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, quien confirmó el incremento para los trabajadores fue de 240 dólares, así como un ajuste en las pensiones de los adultos mayores, que ahora alcanzan los 70 dólares.

¿Cuándo comenzará el pago?

Aunque no se ha publicado una fecha exacta por parte de las autoridades, se estima que el desembolso se realice de manera progresiva durante los primeros diez días del mes de mayo. Se recomienda a los usuarios estar atentos a la notificación vía mensaje de texto a través del número corto 3532 y a la plataforma Patria para la aceptación del beneficio.