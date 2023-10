¿Cómo abrir una cuenta en Estados Unidos, obtener tu tarjeta internacional y realizar transacciones?

Cada vez más personas buscan opciones para acceder al sistema financiero de Estados Unidos y beneficiarse de sus servicios financieros, ya sea para invertir en el extranjero, recibir pagos internacionales o simplemente ahorrar en dólares. Aquí te explicamos algunas de las opciones disponibles para abrir una cuenta gratuita en Estados Unidos y acceder a una tarjeta internacional, así como realizar transferencias y pagos.

En la actualidad, los neobancos han ganado terreno como una opción para acceder a servicios financieros de manera intuitiva, accesible y completamente digital. Estas empresas funcionan a través de aplicaciones y cuentan con licencias propias o de terceros, cumpliendo con las regulaciones de los mercados en los que operan. Existen varios tipos de neobancos, cada uno centrado en diferentes aspectos financieros:

Atención a necesidades locales: Estos neobancos se enfocan en las necesidades de ahorro, cobro, pago, transferencias, inversión y crédito para un país o región en particular, como Nubank en América Latina o Revolut en Europa, que sigue un modelo similar al de Ualá.

Resolución de problemas financieros globales: Algunas fintechs permiten operar en Estados Unidos desde cualquier país, como Utoppia o Facebank, que abordan problemáticas financieras a nivel global.

Enfoque en pagos internacionales: Otras plataformas, como Payoneer o Wise, se especializan en facilitar pagos internacionales y transferencias de dinero.

Independientemente de la categoría, la idea principal de estos neobancos es ofrecer servicios globales a todos los usuarios.

Servicios más utilizados en una cuenta en Estados Unidos

Uno de los neobancos populares para no residentes en Estados Unidos es Utoppia, con sede en California. Utoppia ofrece cuentas y tarjetas en dólares, permitiendo a los usuarios enviar y recibir transferencias domésticas e internacionales, ahorrar y realizar pagos en todo el mundo con tarjetas de débito Mastercard. La plataforma tiene como objetivo democratizar el acceso al sistema financiero global, garantizando los mismos derechos a todos los trabajadores remotos y ahorradores, sin importar su nacionalidad o país de residencia. Además, Utoppia no cobra tarifas por enviar o recibir transferencias dentro de Estados Unidos y no requiere un depósito mínimo.

Otra opción es GrabrFi, que permite abrir una cuenta en Estados Unidos de forma gratuita en tan solo 5 minutos a través del celular. La cuenta no tiene gastos de mantenimiento, incluye una tarjeta de débito Mastercard en dólares y ofrece protección de hasta $250,000 por la FDIC (Corporación Federal de Seguro de Depósitos). Esta opción es ideal para viajar, realizar compras en el extranjero, recibir pagos en dólares de clientes o empresas extranjeras, abonar servicios internacionales o simplemente ahorrar en una de las monedas más estables del mundo.

Wise, fundada en 2011 como TransferWise, se centra en simplificar las transferencias internacionales y reducir los costos para los usuarios. Ofrece una cuenta multidivisa que permite enviar dinero y gestionar más de 50 monedas simultáneamente. Además, permite recibir fondos en 10 divisas distintas de forma local, como el dólar y el euro, sin incurrir en altas comisiones bancarias. Wise se dirige a cualquier persona que realice transacciones en otras monedas, ya sea un turista, freelancer, estudiante o cliente de tiendas en línea internacionales. La plataforma utiliza el tipo de cambio interbancario y cobra una pequeña comisión transparente por las conversiones y envíos entre divisas.