American Airlines habilita horarios y costos de los vuelos de Caracas-Miami

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Luego de años de interrupción en las rutas directas, American Airlines anunció oficialmente su regreso al mercado venezolano con la apertura de la ruta de una Miami (MIA) – Caracas (CCS). Este desbloqueo responde a una petición directa del presidente Donald Trump, formulada en enero tras conversaciones con la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, con el fin de normalizar los servicios de transporte entre ambas naciones.

Horarios y frecuencia del servicio

Según la programación de la empresa estadounidense en su sitio web, los vuelos tendrán una salida diaria hacia ambas ciudades Los despegues comenzarán a partir del 30 de abril de la siguiente forma:

Desde Miami hacia Caracas

Salida: 10:16 a.m.

Llegada: 1:36 p.m.

Desde Caracas hacia Miami

Salida: 2:40 p.m.

Llegada: 6:13 p.m.

Costo del vuelo Caracas-Miami

Estos vuelos serán realizados con aviones Embraer 175, diseñados para rutas de media distancia y con capacidad adecuada para este tipo de trayectos.

Desde Caracas habrán dos costos: clase económica en 1025 dólares y clase premium en 2122 dólares. Mientras que el boleto desde Miami tendrá un valor único de 3064 dólares en clase premium.

American Airlines, que operó de forma ininterrumpida en Venezuela desde 1987 hasta la suspensión en 2019, recupera así su posición como el principal operador estadounidense en el país. La aerolínea señaló que la frecuencia diaria planificada no solo facilitará los viajes de negocios y turismo, sino que también servirá como un canal vital para misiones de carácter humanitario.