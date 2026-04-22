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Laser Airlines actica vuelos directos entre Caracas y Miami a partir de esta fecha

La aerolínea venezolana retomará la ruta a partir del mes de mayo

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Meridiano

Miércoles, 22 de abril de 2026 a las 04:42 pm
Laser Airlines actica vuelos directos entre Caracas y Miami a partir de esta fecha
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En un paso significativo para la reactivación del sector aeronáutico en el país, Laser Airlines informó oficialmente que volverá a operar vuelos directos entre el Aeropuerto Internacional de Maiquetía (CCS) y el Aeropuerto Internacional de Miami (MIA) a partir del próximo *1 de mayo de 2026*.

Tras años de restricciones y conectividad limitada, la aerolínea detalló que esta ruta se llevará a cabo en alianza estratégica con la compañía estadounidense Global X. El servicio contará con una frecuencia diaria y será operado con aeronaves Airbus A320, las cuales tienen una capacidad para 150 pasajeros.

Horario de los vuelos

  • Fecha de inicio:1 de mayo de 2026.
  • Frecuencia: Un vuelo diario.
  • Equipo: Airbus A320 (150 asientos).
  • Alianza: Operación conjunta con Global X
  • Miami salida - 7:30 am - Caracas llegada 10:45 am
  • Caracas salida - 12:30 pm ; Miami llegada 15:45 pm

Contexto de apertura

Este anuncio coincide con un momento de flexibilización en el mercado aéreo binacional con Estados Unidos y se suma a los planes de otras compañías internacionales como American Airlines, que también proyecta retomar sus operaciones directas hacia Venezuela y Copa Airlines, que busca fortalecer su oferta en la región.

La noticia ha sido recibida con optimismo por el sector turístico y empresarial, ya que la ruta Caracas-Miami históricamente ha sido una de las de mayor demanda para los viajeros venezolanos. 

Hasta el momento, Laser Airlines ha invitado a los usuarios a estar atentos a sus canales oficiales para el inicio de la venta de boletos y la publicación de las tarifas correspondientes.

 

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