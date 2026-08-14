Registran fuerte terremoto de magnitud 7.7 en este país

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Un intenso terremoto de magnitud 7.7 sacudió este martes la costa de la isla de Flores, ubicada en el este del archipiélago indonesio, según datos reportados por el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS). El sismo tuvo su epicentro a 68 kilómetros al norte de la localidad de Ende y se registró a una profundidad de apenas 10 kilómetros.

Aunque los organismos oficiales no han emitido un balance sobre posibles víctimas fatales, sí confirmaron la presencia de daños materiales en la infraestructura local. Tras la sacudida principal, el USGS contabilizó al menos tres réplicas de consideración, con magnitudes de 5.6, 6.1 y 5.5.

Amenaza de marejada y evacuación en las zonas costeras

Ante la severidad del evento, la Agencia de Meteorología, Climatología y Geofísica de Indonesia (BMKG) activó de inmediato una alerta de tsunami. Las estimaciones del organismo prevén el eventual arribo de olas de hasta 0,94 metros de altura a la franja costera de Ende.

Como medida de contingencia, las autoridades recomendaron a la población de los sectores litorales trasladarse hacia terrenos de mayor elevación, mientras se mantiene un seguimiento continuo a través de los mareógrafos costeros para detectar cualquier variación anómala en el nivel del mar.

La isla de Flores alberga a una población estimada de dos millones de habitantes, de los cuales alrededor de 90.000 residen en la ciudad de Ende. Por su ubicación sobre el denominado Cinturón de Fuego del Pacífico, el territorio indonesio registra una constante actividad sísmica y volcánica a lo largo de sus más de 17.000 islas.

Recordemos que el pasado 24 de junio Venezuela sufrió un doble terremoto de magnitudes 7.2 y 7.5 grados, que devastaron al estado La Guaira y dejó a 6.301 personas muertas. Asimismo, Colombia el 10 de julio sufrió los embates de un sismo de 7.4 grados que causó más de 200 fallecidos.