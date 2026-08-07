Precio oficial del dólar y euro BCV para este sábado 8 de agosto

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El Banco Central de Venezuela informó sobre el precio del dólar y euro que circularán este fin de semana hasta el próximo lunes 10 de agosto. Esta actualización fue publicada en la página web del BCV y en sus respectivas redes sociales. Recordemos que estos montos son los que deben usar los comercios para las transacciones de productos o servicios.

Según el reporte del BCV, el precio del dólar estadounidense cerró este viernes 7 del mes en curso en Bs 757,54. Asimismo, el euro se plantó en 875,21 bolívares. Ambas monedas tuvieron un incremento al cierre de la jornada de trabajo de las mesas de cambio de 0,84 y 3,32 bolívares, respectivamente.

Asimismo, el BCV publicó como todos los días en sus redes sociales el ranking de las entidades privadas con las mayores tasas para la compra de divisas.

Cambio en la economía

El BCV también actualizó el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) el cual al cierre del mes de mayo, registró una variación intermensual del 6,3%. Según el ente, es el registro inflacionario más bajo de los últimos 19 meses.

Hay que señalar que la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció en abril que luego de años de ruptura, el Gobierno restableció las relaciones con el Banco Mundial y con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Recordemos que el pasado 30 de abril, la Jefa de Estado también realizó un aumento a 240 dólares al cambio oficial del denominado "ingreso mínimo integral", el cual está conformado por: salario mínimo nacional, el bono de alimentación o cestaticket y el bono de guerra económica.

¿Cómo hacer la conversión del dólar a otras monedas?

Ingresa a este link del portal 2001 online para realizar la conversión de la monedas de estos países (México, Colombia, Perú, Guatemala, República Dominicana y Chile) con respecto al dólar.