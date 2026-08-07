Anuncian cierre parcial de la autopista Caracas - La Guaira: Horarios y canal afectado

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El Ministerio del Transporte informó que este jueves, 6 de agosto, se ejecutará el cierre parcial del canal rápido de la autopista Caracas – La Guaira, a la altura del Viaducto número 1, debido a trabajos de mantenimiento estructural en la vía.

Horario y sentido de la restricción vehicular

De acuerdo con el comunicado difundido por el organismo en redes sociales, la medida afectará el tránsito en sentido Caracas hacia La Guaira.

Los trabajos en la vía se efectuarán en el siguiente cronograma:

Inicio: Jueves, 6 de agosto, a las 7:00 p. m.

Cierre de labores: Viernes, 7 de agosto, a las 5:00 a. m.

Tramo afectado: Canal rápido del Viaducto N° 1 (sentido La Guaira).

Reemplazo de juntas de dilatación

La intervención contempla el reemplazo de las juntas de dilatación en el Viaducto N° 1, un procedimiento preventivo y correctivo indispensable para asegurar la integridad de la estructura y la seguridad de los miles de conductores que transitan a diario por la zona.

Las labores estarán bajo la responsabilidad de la Empresa de Mantenimiento Vial (ENVIAL), ente adscrito al Ministerio del Transporte encargado de la conservación de las vías del país.