¿Por qué un estacionamiento es la mejor opción de tu vehículo?

En estos tiempos el vehículo pasó de ser un lujo a una necedidad. Sobre todo, por las facilidades que otorga a la vida de su dueño en todos los ámbitos. Ya no es solo para momentos de celebración, sino que abarca muchas facetas del día a día.

Por esta razón descuidarlo no debe ser tu primera opción al momento de separarte unos instantes de él. Más si cabe, con tantas anécdotas de personas a las que han remolcado su vehículo por imprudencia. Es cuando los estacionamientos se convierten en el mejor aliado de tu movilidad.

¿Para qué sirven los estacionamientos?

La primera clave que ayuda a entender su importancia parte desde la seguridad. Y sí, porque un establecimiento con este servicio garantizará un techo y un personal destinado al cuidado de tu vehículo.

Sin embargo, no es lo único positivo que trae a tu vida. Sobre todo, porque con tantas regulaciones en las ciudades del mundo, no siempre podrás detenerte donde desees. Eso lo sabe alguien que estacionó su carro en una zona prohibida por el estado y al regresar ya no lo encontró. Y muchas razones aplican para esto.

Por ejemplo, en Estados Unidos son muchas las regulaciones que privan sobre el tema. Un estado que ha impuesto severos ajustes ha sido la Florida. Incluso, tienen un listado enorme de recomendaciones, que compartiremos para tu conocimiento.

Recomendaciones del gobierno de la Florida

Preste atención a los carteles de remolque cuando estaciona:

No evalúe el riesgo de ser remolcado basándose en cuán repleto esté el área de estacionamiento. El remolque se realiza conforme a las reglas del lugar, no a la capacidad del área de estacionamiento.

No deje su auto en un estacionamiento para luego marcharse, incluso si: Es solo por un momento. El negocio donde ha estacionado está cerrado. Compra habitualmente en el negocio donde ha estacionado y ahora desea ir a otro sitio cerca de allí.

Preste atención a los carteles en sectores multihabitacionales que indican que algunos sitios están reservados para ciertos negocios.

No estacione en ese sitio e ingrese a otro negocio; incluso si ese negocio se encuentra en el mismo centro comercial.

Asegúrese de estacionar dentro de las líneas de estacionamiento señalizadas.

Evite estacionar en doble fila; incluso si planea hacerlo por un momento.

No estacione en los carriles para incendios (área reservada para camiones de bomberos), frente a una boca de agua, en un sector de "prohibido estacionar" o donde pueda bloquear una entrada de vehículos, un contenedor de basura, una zona de carga, una acera o el ingreso a una propiedad.

Tenga presente los límites de tiempo de estacionamiento: minutos (suele usarse en restaurantes para recoger el pedido), horas, no se permite estacionamiento nocturno.

En áreas residenciales unifamiliares:

Si vive en una comunidad cercada, las calles son privadas y su auto puede ser llevado por un remolque.

La comunidad debe tener un cartel de señalización en cada entrada. Observe el cartel y lea las reglas de estacionamiento antes de estacionar su auto

En áreas residenciales multifamiliares:

Conozca las reglas (consulte a las personas que está visitando).

Si es un posible inquilino, busque un estacionamiento para "futuros residentes".

Estacione en el sector para visitantes.

No estacione en sitios numerados o reservados para los residentes.

Mantenga actualizada la inscripción del vehículo.

Si el estacionamiento para un evento es limitado:

Siempre consulte en el negocio al que se dirige antes de estacionar afuera. La estafa se da en una situación donde se está llevando a cabo un evento; el estacionamiento en las instalaciones es limitado y habrá un cartel temporario que guiará a los conductores a un estacionamiento cercano donde un guardacoches cobra una tarifa por estacionamiento (suele ser $5 ó $10) . Una vez que el evento está en marcha, el guardacoches (que no está autorizado para usar el estacionamiento) deja el estacionamiento y los vehículos son llevados por un remolque.

No espere que haya una nota en el parabrisas o tablero para disuadir a la empresa de remolque.

Designe a un conductor para evitar tener que conducir bajo los efectos del alcohol y correr el riesgo de dejar su auto y que se lo lleve el remolque.

De esta manera, si vas a permanecer algún tiempo fuera de vehículo en la calle, piensa en la opción estacionamiento, Ahora mismo, son el primero de los consejos que tienes a tu favor.