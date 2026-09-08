Peñero sufrió un incidente durante el barloventeo de la Virgen del Valle en Pampatar

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Un peñero que participaba este 8 de septiembre en el tradicional barloventeo de la Virgen del Valle comenzó a llenarse de agua durante la procesión marítima que se realizó en la Bahía de Pampatar.

El incidente quedó registrado en videos que posteriormente comenzaron a circular en redes sociales. En las imágenes se aprecia que la embarcación no llegó a hundirse por completo, aunque quedó considerablemente cubierta de agua mientras permanecía a flote.

Otros peñeros acudieron al rescate

La situación generó preocupación entre quienes participaban en el recorrido. Al percatarse de lo que ocurría, otros peñeros que acompañaban la procesión se aproximaron rápidamente a la embarcación afectada para prestar ayuda a sus tripulantes.

Una vez que las personas que se encontraban a bordo estuvieron fuera de peligro y se comprobó que no había más ocupantes en riesgo, comenzaron las maniobras para asegurar el bote.

Los participantes utilizaron cuerdas para amarrar el peñero y proceder con su rescate, incluyendo la recuperación del motor de la embarcación. El reporte no señala personas heridas como consecuencia del incidente.

Casi 300 embarcaciones acompañaron a la Virgen del Valle

Pese al momento de tensión, el accidente no interrumpió el desarrollo de una de las tradiciones religiosas más importantes de Nueva Esparta. Cerca de 300 embarcaciones participaron en el recorrido marítimo por la Bahía de Pampatar, acompañando la imagen de la Virgen del Valle.

Los pescadores y devotos suelen decorar sus embarcaciones con flores, banderas y cintas de diferentes colores, convirtiendo el recorrido en una llamativa muestra de fe que cada año reúne a numerosos habitantes y visitantes.

El barloventeo tiene además una historia relativamente reciente. Esta tradición nació en 1998, cuando la primera navegación se realizó a bordo de una embarcación llamada El Furiosito y contó inicialmente con un grupo reducido de participantes.