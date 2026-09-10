INTT lanza advertencia a conductores de cuatrimotos: esto es lo que tienen prohibido hacer

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Los conductores de cuatrimotos en Venezuela deberán tomar nota de una medida estricta que limita de manera expresa el uso de estos vehículos en las principales vías del país.

Prohibiciones por el INTT

El Instituto Nacional de Transporte Terrestre (INTT) informó que está prohibida la circulación de unidades tipo ATV o cuatriciclos por autopistas, carreteras y avenidas que forman parte de la red vial nacional.

La institución aclaró que estos vehículos no pueden utilizarse para desplazamientos urbanos o interurbanos y precisó que su uso queda limitado a actividades deportivas, turísticas o recreativas fuera de las carreteras.

El organismo también destacó que las cuatrimotos carecen de elementos de protección activa y pasiva destinados a reducir los riesgos para sus ocupantes y para los peatones en caso de un accidente.

Por esta razón, el INTT pidió a los conductores y a la ciudadanía en general cumplir con la normativa vigente y evitar utilizar estos vehículos en espacios destinados al tránsito automotor convencional.

¿Por qué no pueden circular por las vías públicas?

De acuerdo con el INTT, la restricción está relacionada principalmente con las condiciones de seguridad de este tipo de vehículos. La institución explicó que la estructura de las cuatrimotos no cumple con los requerimientos para compartir de manera segura con el resto del tráfico vehicular.

Entre los aspectos señalados se encuentra la ausencia de iluminación reglamentaria y de espejos retrovisores adecuados para circular por vías públicas.

A esto se suma el tipo de neumáticos que utilizan estos vehículos, los cuales están diseñados principalmente para pistas de tierra o barro y que pueden perder adherencia cuando entran en contacto con el asfalto.

El organismo también hizo referencia a deficiencias relacionadas con los sistemas de suspensión y frenado, especialmente frente a las velocidades que pueden alcanzarse en vías rápidas.

¿Qué sanciones pueden recibir los conductores?

El llamado del instituto también incluye una advertencia para quienes incumplan las reglas. El INTT señaló que los conductores que hagan circular cuatrimotos en las vías donde está prohibido podrían ser objeto de sanciones que incluyen multas y la retención del vehículo.

La recomendación, por tanto, es verificar las condiciones del lugar donde se utilizará la unidad antes de ponerla en circulación, especialmente porque la autorización para fines deportivos, turísticos o recreativos no significa que pueda ser usada en autopistas, carreteras o avenidas.