INTT anuncia jornada de capacitación para los delivery: Conoce todos los detalles.

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El Instituto Nacional de Tránsito Terrestre (INTT) y la Secretaría de Transporte del estado Miranda pusieron en marcha un programa obligatorio de formación vial dirigido a motorizados y empresas de servicio delivery.

Esta iniciativa impulsada por el organismo busca reducir los accidentes de tránsito y regularizar el transporte comercial en el país.

El plan contempla talleres teóricos y prácticos sobre legislación vial vigente, conducción defensiva y prevención de siniestros en rutas urbanas. Al completar la instrucción, los conductores recibirán el Certificado de Aptitud Comercial, un requisito indispensable para que las empresas de reparto operen de manera legal.

Jornada de capacitación

Las jornadas se realizan en la sede de la Secretaría de Transporte de Miranda, ubicada en San Antonio de los Altos. Los interesados en registrarse pueden formalizar su solicitud vía telefónica al 0414-2474898 o mediante el correo comercializacion.transmiranda@gmail.com.

Esta estrategia de ordenamiento responde a las políticas conjuntas lideradas por el presidente del INTT, Luis Granko Arteaga, el gobernador Elio José Serrano y el secretario regional de Transporte, José Gregorio Alvarado, enfocadas en consolidar vías más seguras.