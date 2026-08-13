El INTT activa jornada de especial de trámites vehiculares: Fecha, horario y lugar

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El Instituto Nacional de Transporte Terrestre (INTT) y el Concejo Municipal de El Hatillo activarán una jornada especial para trámites vehiculares el viernes 14 de agosto.

Con el objetivo de garantizar el derecho de la documentación de los conductores, el operativo ofrecerá una atención al público directa y personalizada para simplificar la gestión de permisos y certificados de tránsito sin necesidad de traslados a sedes lejanas.

¿Cuáles son los trámites?

Los habitantes del Municipio El Hatillo y zonas aledañas podrán tramitar los siguientes trámites:

Licencias de conducir.

Traspaso de vehículos.

Responsabilidad Civil de Vehículos (RCV).

Certificado médico de conducir.

Ubicación, horario y formas de pago