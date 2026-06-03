Inicia pago del Bono Único Familiar correspondiente al mes de junio

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A través del Sistema Patria, comenzó el pago del Bono Único Familiar correspondiente al mes de junio, con un aumento significativo en comparación con el pago realizado en el mes de mayo.

El beneficio, para proteger a las familias venezolanas, comenzó este 3 de junio y se extenderá hasta el próximo miércoles, según la información oficial.

A quienes reciben el Bono Único Familiar, les fue depositado en el Monedero Patria un monto de Bs. 8.250. Recordemos que, el mes anterior, los beneficiarios obtuvieron Bs. 7.395.

Información detallada del bono

El beneficio reemplaza a los demás programas sociales de la Plataforma Patria, según información suministrada por las autoridades.

Además, aclararon que la asignación es directa y no requiere ninguna acción externa por parte de los usuarios, por lo que no es necesario escanear el Carnet de la Patria ni activar opciones adicionales en el sistema.

Pasos para debitar el dinero