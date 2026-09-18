Gobierno venezolano entrega ayuda económica a familias afectadas por los terremotos

Un total de 1.647 familias de La Guaira recibieron asignaciones económicas destinadas a la reparación y reacondicionamiento de sus apartamentos, luego de los daños registrados tras los sismos ocurridos el pasado 24 de junio.

La información, señala que los recursos fueron entregados directamente a las cuentas bancarias de los beneficiarios seleccionados, como parte de las acciones para atender las afectaciones ocasionadas por los movimientos telúricos.

¿Cuánto recibió cada familia?

De acuerdo con los detalles de las operaciones reportadas, cada beneficiario recibió una asignación equivalente a 2.821 dólares, monto que se reflejó en las transacciones por un valor de 2.394.000 bolívares.

La entrega de estos recursos busca permitir que las familias puedan avanzar con los trabajos necesarios dentro de sus viviendas, específicamente en labores de reparación y reacondicionamiento de los apartamentos afectados por los sismos.

El proceso no se realizó mediante una entrega física de dinero. Las asignaciones fueron procesadas de manera directa hacia las cuentas bancarias correspondientes a las personas seleccionadas para recibir el beneficio.

Plataforma Patria procesó las asignaciones

Los movimientos financieros fueron gestionados a través de la infraestructura de Plataforma Patria, sistema utilizado para canalizar distintos programas y asignaciones económicas dirigidas a ciudadanos en Venezuela.

Según el reporte de las operaciones, una vez procesados los recursos, el destino de los fondos fue el Banco de Venezuela, entidad financiera estatal en la que fueron recibidos los montos correspondientes.

La operación permitió así que las familias beneficiadas dispusieran de los recursos para afrontar las obras requeridas en sus apartamentos, en un contexto marcado por las consecuencias de los movimientos sísmicos registrados en junio.

Los movimientos telúricos del 24 de junio generaron afectaciones en distintos inmuebles de La Guaira y otras zonas del país. En el estado costero, la atención se concentró entre las familias cuyos apartamentos presentaron daños y requerían trabajos para recuperar sus condiciones.