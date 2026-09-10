Esta entidad bancaria lleva ayuda directamente a afectados por los terremotos en La Guaira

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La solidaridad continúa llegando a las comunidades de La Guaira que resultaron afectadas por los terremotos registrados el pasado 24 de junio. En esta oportunidad, Bancrecer activó a su voluntariado corporativo para trasladar ayuda humanitaria directamente a familias que todavía enfrentan las consecuencias de la emergencia sísmica.

La institución financiera desplegó a parte de su personal en distintas zonas del litoral guaireño con el propósito de entregar alimentos y productos de higiene a personas afectadas por los movimientos telúricos.

Voluntarios llegaron a varias comunidades

El operativo incluyó sectores de Caraballeda, Tanaguarena, Los Corales y Catia La Mar, donde los voluntarios de Bancrecer distribuyeron bolsas de alimentos y artículos de primera necesidad.

Uno de los puntos visitados fue el campo de golf de Caraballeda Golf & Yacht Club, espacio que actualmente funciona como campamento transitorio y donde permanecen alrededor de 130 familias afectadas por los terremotos.

La movilización forma parte de una estrategia de apoyo que la entidad bancaria mantiene desde junio, con la intención de acompañar a las comunidades que resultaron más golpeadas por la emergencia.

La campaña que duplicó los aportes

La ayuda fue posible a través de la campaña “Hacemos equipo por Venezuela, tu aporte vale por dos”, iniciativa mediante la cual Bancrecer se comprometió a duplicar los aportes realizados por clientes, usuarios y miembros de la comunidad.

Gracias a este programa, el banco informó que desde el inicio de la emergencia ha logrado entregar 1.000 bolsas de alimentos y productos de primera necesidad a personas afectadas.