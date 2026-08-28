Fuerte sismo sacude a varios estados de Venezuela este jueves 27 de agosto

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Durante la noche de este jueves 27 de agosto un fuerte sismo de magnitud 3.9 estremeció a varios estados de Venezuela. El movimiento telúrico fue percibido por los ciudadanos de los estados Miranda, La Guaira, Aragua y del Área Metropolitana de Caracas.

La Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis), señaló que el sismo se registró a las 8:38 pm. Según el reporte del ente en sus redes sociales, el fenómeno natural tuvo una profundidad de 5 kilómetros y su epicentro fue localizado en las coordenadas 10.402 N y 67.305 O, aproximadamente 19 kilómetros al norte de La Victoria, estado Aragua.

Hasta el momento, no se han reportado daños materiales ni personas afectadas como consecuencia de este evento sísmico.

Más temprano, Funvisis reportó dos sismos, uno de magnitud 3.4 a las 6:48 pm al noroeste de La Victoria, Aragua, que también fue percibido en localidades de la región central del país. Mientras que a las 11 am, también de este jueves 27 de agosto, se registró un temblor de 3.6 en Mérida.