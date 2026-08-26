Avianca conectará con un nuevo destino en Venezuela

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La aerolínea Avianca volverá a conectar a Venezuela y Colombia en una nueva ruta programada para este viernes 28 de agosto de 2026. Esta conexión fortalecerá las relaciones comerciales y unirá a Bogotá con Maracaibo.

Para los viajeros, esta representa una alternativa soñada entre ambas ciudades, facilitando las opciones para trasladarse entre los dos países con una frecuencia diaria.

La inauguración de la ruta se tiene prevista para el viernes, con la salida desde la capital colombiana a las 3:05 de la tarde hacia Maracaibo.

El itinerario está programado de la siguiente forma:

Bogotá - Maracaibo: salida a las 3:05 p. m.

salida a las 3:05 p. m. Maracaibo - Bogotá: salida a las 7:00 p. m.

La nueva ruta Bogotá-Maracaibo-Bogotá será operada en modernas aeronaves Airbus A320, con una capacidad de 180 pasajeros por vuelo. Según proyecciones de la aerolínea, esta capacidad logística permitirá movilizar a cerca de 2.500 viajeros cada semana entre el Aeropuerto Internacional El Dorado y el Aeropuerto Internacional La Chinita.