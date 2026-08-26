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Conviasa anuncia nuevas restricciones para sus viajeros: ¿Qué cambió?

La empresa avisó a sus usuarios a través de un comunicado en su perfil de Instagram

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Meridiano

Miércoles, 26 de agosto de 2026 a las 07:19 pm
Conviasa anuncia nuevas restricciones para sus viajeros: ¿Qué cambió?
Conviasa / Cortesía
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El Consorcio Venezolano de Industrias Aeronáuticas y Servicios Aéreos, S.A. (Conviasa) informó, a través de un comunicado, sobre un cambio en el transporte de equipaje para sus operaciones aéreas.

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La empresa precisó que el equipaje de los pasajeros con destino a La Habana, Cuba, “solo podrá ser transportado en maleta o bolso tipo morral”. Esta nueva modalidad aplica para rutas nacionales e internacionales.

De igual manera, detalló nuevas condiciones para el cobro por exceso de equipaje de los usuarios, el cual está sujeto a la disponibilidad de la aeronave. Para este nuevo proceso, el pasajero debe cancelar el monto únicamente a través de los puntos de venta autorizados instalados en los mostradores del aeropuerto.

Para quienes deseen consultar más información al respecto, Conviasa habilitó un correo electrónico para resolver dudas: callcenter@conviasa.aero.

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