Estos son los pasos que deben seguir las juntas de condominio para solicitar financiamiento

Suscríbete a nuestros canales

Las juntas de condominio de los edificios afectados por los terremotos registrados en Venezuela el pasado 24 de junio ya tienen una ruta para gestionar recursos destinados a la recuperación de sus viviendas.

El programa “Venezuela Renace” contempla financiamiento y subsidios para atender los inmuebles perjudicados, pero los interesados deberán cumplir con una serie de requisitos antes de recibir los recursos.

El primer paso corresponde a las propias juntas de condominio, que deben recopilar las pruebas que permitan demostrar los daños ocasionados en el edificio y consignarlas ante la alcaldía del municipio donde se encuentra ubicado el inmueble.

Fotografías e informes son claves para demostrar los daños

La documentación debe permitir comprobar de manera clara las condiciones en las que quedó la estructura. Por ello, las juntas deben reunir fotografías de las zonas afectadas, incluyendo áreas comunes y elementos estructurales.

También resulta importante conservar imágenes de fachadas, paredes, techos, escaleras y estacionamientos, además de evidencias de grietas, desprendimientos, filtraciones y daños en tuberías o instalaciones eléctricas.

A estos registros pueden sumarse informes de inspecciones, evaluaciones técnicas y cualquier documento emitido previamente por organismos públicos que permita respaldar la situación del inmueble.

Una vez consignados estos recaudos ante la alcaldía, los propietarios deberán continuar el proceso según el mecanismo establecido por la institución financiera seleccionada.

El programa contempla la participación del Banco de Venezuela, Banco del Tesoro y Banco Digital de los Trabajadores, por lo que los requisitos y procedimientos pueden variar.

Banco de Venezuela habilitó una opción digital

En el caso del Banco de Venezuela, existe una modalidad digital para tramitar el Programa Especial de Crédito Social para la Restitución de Vivienda.

Los clientes de esta institución deben contar con el certificado digital del censo del inmueble afectado o colapsado, emitido por la Comisión Presidencial de Habitabilidad, además de un documento que demuestre la propiedad de la vivienda y que esté certificado por el Servicio Autónomo de Registros y Notarías (Saren).

El certificado de Habitabilidad puede consultarse y descargarse desde la plataforma correspondiente.

El propietario debe ubicar el estado, municipio y parroquia donde está registrado el inmueble y seleccionar la opción para visualizar el certificado. El documento incluye información sobre los daños y un código QR para verificar su autenticidad.

¿Qué pasa si se perdió el documento de propiedad?

Uno de los puntos que puede complicar el trámite para algunas familias es la pérdida o deterioro de los documentos de propiedad como consecuencia de los terremotos.

En estos casos, el propietario deberá gestionar nuevamente la documentación ante el organismo registral correspondiente.

Para los trámites relacionados con La Guaira, por ejemplo, el sistema del Saren permite ubicar el registro mediante datos como protocolo, tomo, año y número del documento.

¿Cómo solicitar el crédito en línea?

Cuando el propietario ya tenga los recaudos exigidos, puede iniciar el procedimiento mediante los canales digitales del Banco de Venezuela.

En su plataforma debe localizar el apartado del Programa Especial de Crédito Social para la Restitución de Vivienda, ingresar a la sección de financiamientos y posteriormente revisar los recaudos.

Después de completar el formulario correspondiente, el trámite continúa a través de BDVenlínea, donde se debe seleccionar la opción “Solicitudes / Crédito Social” y adjuntar la documentación solicitada.

El programa contempla subsidio y financiamiento

Uno de los aspectos más importantes para los propietarios es que “Venezuela Renace” contempla una combinación de apoyo directo y crédito bancario. Según la información difundida sobre el programa, 80 % corresponde a subsidios directos y 20 % a financiamiento bancario.

El crédito contempla condiciones preferenciales: un plazo de hasta 25 años para pagar, un período de gracia de 12 meses y una tasa de interés anual de 5 %, bajo el esquema de Unidad de Valor de Crédito (UVC).