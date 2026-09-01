Estos bancos darán créditos hipotecarios subsidiados a damnificados en Venezuela

Suscríbete a nuestros canales

Las familias venezolanas que perdieron sus viviendas principales como consecuencia de los terremotos registrados el pasado 24 de junio ya cuentan con una nueva alternativa para intentar recuperar un techo propio. El Gobierno habilitó a tres bancos públicos para recibir solicitudes y tramitar créditos hipotecarios subsidiados destinados a los afectados.

La medida forma parte del Programa Especial de Crédito Social “Venezuela Renace”, creado para atender a quienes sufrieron la pérdida total de sus viviendas durante el doble sismo que afectó distintas zonas del país.

¿Qué bancos están habilitados?

De acuerdo con la información difundida por el Ministerio de Economía y Finanzas, las primeras entidades autorizadas son el Banco de Venezuela (BDV), el Banco Digital de los Trabajadores (BDT) y el Banco del Tesoro.

Estas instituciones quedaron facultadas para recibir las solicitudes, realizar la evaluación financiera correspondiente y otorgar créditos sociales que cuentan con un subsidio directo. El objetivo es facilitar el acceso a una vivienda a las personas que quedaron damnificadas por los movimientos telúricos.

La medida contempla además que la red de agencias de estos bancos sea utilizada para recibir y procesar los expedientes. Las oficinas deberán ofrecer atención preferencial a quienes acudan con los documentos necesarios para solicitar el financiamiento.

Cinco días para responder las solicitudes

Uno de los puntos que más llama la atención del programa es el plazo establecido para las instituciones financieras. Una vez recibida y evaluada la solicitud, los bancos deberán emitir una respuesta formal sobre la aprobación del crédito en un máximo de cinco días hábiles.

La intención es acelerar un proceso que, para las familias afectadas, tiene una importancia que va mucho más allá de una operación bancaria, pues se trata de encontrar una solución habitacional después de haber perdido su vivienda.

Además, el Ministerio de Economía y Finanzas señaló que la lista de instituciones participantes no será definitiva. Otros bancos se incorporarán progresivamente al programa, por lo que los damnificados deberán mantenerse atentos a las actualizaciones oficiales sobre las entidades y puntos habilitados.

¿Cómo pueden solicitar el crédito?

Para iniciar el proceso, los afectados deben identificar una de las entidades habilitadas y consultar directamente sus requisitos, tanto a través de sus plataformas oficiales como en las agencias bancarias.

Uno de los recaudos fundamentales está relacionado con la condición de la vivienda afectada. Los solicitantes deben presentar el certificado o código QR que acredita la habitabilidad y el estado estructural del inmueble, documento que permite respaldar oficialmente la situación ocasionada por los terremotos.

El procedimiento contempla además la entrega del expediente ante el banco seleccionado, donde será evaluada la capacidad financiera del solicitante antes de determinar la aprobación del financiamiento.