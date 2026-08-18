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Parte oficial de este 17 de agosto: Fallecidos por terremotos en Venezuela aumentan

El boletín informativo registra un avance en la evaluación de más de 59 mil viviendas, además de la recolección de 528 mil toneladas de escombros

Por

Wandor Dumont
Lunes, 17 de agosto de 2026 a las 10:46 pm
Parte oficial de este 17 de agosto: Fallecidos por terremotos en Venezuela aumentan
Foto de EFE, Henry Chirinos - Edificio destruido por los terremotos en La Guaira
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El Gobierno de Venezuela publicó este lunes 17 de agosto el tercer boletin del mes de agosto correspondiente a la etapa de reconstrucción tras los terremotos del pasado mes de junio que afectaros a seis entidades, en el cual se detallan las cifras actualizadas de las labores de atención humana, infraestructura y remoción de desechos en las zonas afectadas.

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De acuerdo con el informe oficial se mantiene estable la cifra de ciudadanos rescatados con un total de 6.462 personas, mientras que el número de fallecidos asciendió a 6.438 muertos.

Avances en vivienda e inspección de estructuras

Según el parte oficial en materia habitacional se entregó hasta el momento 335 viviendas a las familias afectadas. Asimismo, las comisiones técnicas de evaluación han inspeccionado un total de 59.109 inmuebles, los cuales se clasifican según su nivel de afectación:

  • Viviendas habitables: 34.680

  • Viviendas de uso restringido: 13.733

  • Viviendas en alto riesgo: 10.696

Las labores de despeje y limpieza en las zonas siniestradas registran un acumulado de 528.222,30 toneladas de escombros recogidos, lo que representa un 25,15% de avance sobre el total estimado en las fases de saneamiento.

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