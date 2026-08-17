Bonos programados para la tercera semana de agosto por el Sistema Patria

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Para la tercera semana de agosto comenzará el depósito de asignaciones económicas a través del Sistema Patria. Entre el 17 y el 21 de agosto se depositarán bonos dirigidos a trabajadores y jubilados de la Administración Pública, así como a adultos mayores.

De acuerdo con el historial de pagos y los cronogramas habituales de distribución, la tercera semana del mes concentra asignaciones clave orientadas a mitigar los gastos operativos y familiares de la población venezolana.

Ingreso Mínimo Integral

Entre los pagos pendientes se encuentra el Ingreso Mínimo Integral del mes de agosto de 2026, cuyo primer depósito comenzó este sábado 15 de agosto para trabajadores del sector público y continuará en los próximos días.

Trabajadores activos y jubilados que perciben Cestaticket: Bs. 115.500,00.

Bs. 115.500,00. Personal jubilado: Bs. 102.410,00.

Adultos mayores y pensionados del IVSS

También se espera el depósito programado de las pensiones para adultos mayores por un monto estimado de Bs. 53.900,00.

Todas las cifras están calculadas según la tasa oficial del Banco Central de Venezuela (BCV).