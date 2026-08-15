Inicia pago del Ingreso Mínimo Integral correspondiente a agosto por el Sistema Patria

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Este 14 de agosto inició el pago del Ingreso Integral de los Trabajadores y jubilados que cobran cestaticket de la Administración Pública a través del Sistema Patria, correspondiente al mes en curso.

Según la información compartida por el Canal Patria Digital, los trabajadores activos recibieron un monto de Bs. 115.500,00, equivalente a unos 150 dólares, según la tasa oficial del Banco Central de Venezuela (BCV). El restante del pago será depositado a finales del mes por un monto de 50 dólares para totalizar el ingreso indexado de 200 dólares. Cabe destacar que el deposito se ejecuta de manera progresiva.

Cronograma extraoficial de pagos del Ingreso Integral